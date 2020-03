PSG : Mbappé signe un chèque XXL, mais évite les polémiques

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a un grand coeur, mais le prodige du football français et du PSG préfère rester discret après un don énorme plutôt que de devoir faire face aux indignés habituels.

C’est la Fondation Abbé Pierre qui l’a annoncé dans un communiqué, Kylian Mbappé vient de lui faire un don qualifié de « très gros » afin de notamment venir en aide aux SDF, lesquels sont évidemment en grande souffrance durant cette période de confinement. « Soucieux des conséquences de la grave crise sanitaire qui frappe notre pays, mais aussi de toutes les conséquences qu'elle peut engendrer sur les personnes les plus fragiles, Kylian Mbappé vient d'effectuer un très gros don pour soutenir le travail de la Fondation Abbé Pierre. Sa générosité permettra notamment de mettre en œuvre des actions de première urgence : accès à l'eau et à l'hygiène des personnes en grande précarité, accès à l'alimentation et mise à l'abri de personnes sans domicile, financement de maraudes, etc. La Fondation adresse à Kylian Mbappé ses plus vifs remerciements pour sa générosité et son attention en direction des personnes en grande précarité », confie l’association qui œuvre pour le logement des défavorisés, mission que défendait l’Abbé Pierre.

De son côté, Kylian Mbappé a sobrement répondu via les réseaux sociaux. « Les plus fragiles ne sont pas confinés. Ne les oublions pas. Bravo et force @fondationabbepierre », a indiqué la star du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France, dont le don n’a pas été dévoilé. Il est vrai que Kylian Mbappé a constaté cette semaine qu’il ne faisait pas toujours bon de dévoiler les sommes versées pour des œuvres caritatives. Ainsi, le PSG, qui a donné spontanément 100.000 euros au Secours Populaire Français, a reçu en réponses des dizaines de critiques venues de Twitter, certains moralistes 2.0 estimant que cela n’était rien pour un club aussi riche..blablabla-blablabla. En ne dévoilant rien de ce qu’il a donné à la Fondation Abbé Pierre, Kylian Mbappé évite au moins ce mauvais débat.