PSG : Mbappé reçoit le Ballon d'Or du Prince Albert

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Le Prince Albert II de Monaco a été très élogieux envers Kylian Mbappé, ancien monégasque. Pour lui, l’actuel joueur du Paris Saint-Germain gagnera obligatoirement le Ballon d’Or.

Quand un Monégasque recouvre d’éloges et de compliments un autre monégasque. Interrogé par Europe 1 ce lundi, le Prince Albert II de Monaco n’a dit que du bien de Kylian Mbappé, stratosphérique cette saison au Paris Saint-Germain. Impliqué sur 36 buts en 30 matchs cette saison toutes compétitions confondues avec le PSG, Kylian Mbappé assure son statut d’étoile montante du football. « Il est encore jeune et il est entré très jeune sur la scène internationale et sur la scène du football français. Je pense qu’il peut encore progresser et qu’il peut devenir un joueur plus complet dans le jeu. Il a une vitesse extraordinaire. Mais il peut aussi devenir, pourquoi pas, un distributeur de jeu avec une technique encore plus affinée. Il sera Ballon d’Or un jour. C’est une fierté parce qu’on a été son club formateur et on ne l’oublie pas. C’est un garçon intelligent et qui a une belle vision des choses. Je lui souhaite le meilleur pour sa carrière » a déclaré le Prince Albert II de Monaco.

Un Ballon d’Or bientôt à portée de main ?

Formé à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a très vite gravi les échelons dans la Principauté et cela s’est vite enchaîné au PSG où il a été transféré pour 180 millions d’euros. Après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, c’est bel et bien le Français qui sera le mieux placé à la course au Ballon d’Or. A 23 ans, il compte déjà de bons résultats au classement final de celui-ci. En 2017 après un titre de champion de France avec Monaco et un dernier carré en Ligue des champions il se classe 7e. En 2018 après un titre de champion du monde avec les Bleus, il termine 4e. 2019 et 2021 furent moins clinquants avec des 6e et 9e places.