PSG : Mbappé rassasié après la Coupe du monde ? Sa réponse est incroyable

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner, et pas seulement sur le terrain. Dans son discours aussi, l’attaquant de l’équipe de France montre une étonnante lucidité.

Après un titre de champion de monde, un trophée de meilleur jeune du tournoi et les éloges de plusieurs légendes, un joueur de 19 ans pourrait être tenté de se relâcher. Mais non, le prodige du Paris Saint-Germain n’est pas du genre à prendre la grosse tête. Tel un vieux briscard, l’ancien Monégasque sait que le monde du foot a parfois la mémoire courte et qu’il lui faudra confirmer son statut la saison prochaine.

« Là, je vais partir en vacances puis je vais revenir au PSG. Ce sera une année où il faut essayer de tout de gagner. Une année où chaque match il faudra être performant, a prévenu le natif de Bondy dans un entretien accordé à Téléfoot. Là, on oubliera que vous êtes champion du monde. Vous êtes Kylian Mbappé du PSG et vous devez prouver que vous avez votre place dans cette équipe. Chaque année, vous devez vous remettre à zéro comme si vous n'aviez rien fait. C'est ça le haut niveau. Je vais revenir au PSG et je vais tout donner pour cette équipe. » Voilà une mentalité qui devrait plaire à l’entraîneur Thomas Tuchel.