PSG : Mbappé priorité n°1, le Qatar s'active

En mai dernier, le PSG a réussi un incroyable coup de force avec la prolongation de Kylian Mbappé à la surprise générale. Et ce n'est peut-être pas fini.

Tout le monde s’attendait à voir Kylian Mbappé partir au Real Madrid ou ailleurs, il a finalement prolongé au Paris Saint-Germain à la surprise générale. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024 avec une année supplémentaire en option qu’il peut activer quand il le souhaite, Kylian Mbappé est actuellement focalisé sur la Coupe du monde avec l’Equipe de France. Mais dès la fin de la compétition qui se déroule en ce moment au Qatar, les tractations au sujet de son avenir vont reprendre. Et pour cause, le PSG n’est pas en position de force dans le dossier Mbappé dans la mesure où à la fin de la saison, le natif de Paris n’aura plus qu’un an de contrat avec le club francilien.

Le PSG veut encore prolonger Mbappé

Face à cette situation inconfortable, le Paris Saint-Germain est conscient de la nécessité d’agir. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Don Balon, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont la ferme intention de soumettre une nouvelle offre de prolongation de contrat à Kylian Mbappé et à son entourage dans les semaines à venir. Ces derniers jours, le PSG est associé à plusieurs dossiers chauds sur le marché des transferts (prolongation de Messi, éventuel recrutement de Joao Felix) mais à en croire le média espagnol, la seule et unique préoccupation de l’état-major parisien pour le moment se nomme Kylian Mbappé. Il faut dire qu’en interne, on est assez peu confiant sur le fait que l’ancien Monégasque active son année optionnelle jusqu’en juin 2024. Dès lors, la signature d’un nouveau contrat devient essentielle pour le champion de France en titre.

Le Real Madrid à l'affût

L’idée du Paris Saint-Germain est ainsi de convaincre Kylian Mbappé de signer un nouveau bail jusqu’en 2025 ou 2026 en faveur du club parisien avec -automatiquement- une nouvelle augmentation salariale à la clé. De son côté, le Real Madrid continue d’observer la situation de Kylian Mbappé avec gourmandise, en espérant bien sûr que l’ancien Monégasque ne prolonge pas une fois de plus en faveur du PSG. Dans le cas où le buteur tricolore ne signerait pas de nouveau contrat à Paris, le Real Madrid pourrait se positionner à la fin de la saison, alors qu’il ne restera plus qu’un an de contrat à Kylian Mbappé au PSG. Florentino Pérez n’exclut pas non plus d’attendre juin 2024 pour recruter le joueur à zéro euro en s’exposant toutefois à un nouveau contre-temps dans ce dossier avec par exemple une prolongation surprise du gamin de Bondy au PSG. Quoi qu’il en soit, ce dossier plein de surprises risque de nous réserver encore son lot de rebondissements.