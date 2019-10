PSG : Mbappé pour s’offrir la MHB, le Real ne se cache plus

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Malgré des débuts difficiles et des rumeurs sur son poids qui ne serait pas forcément le plus « fit », Eden Hazard était bien l’objectif numéro 1 du Real Madrid cet été.

Le Belge était censé redynamisé un secteur qui n’a pas totalement digéré le départ de Cristiano Ronaldo, d’autant plus que Gareth Bale n’est plus aussi prépondérant, notamment dans l’esprit de Zinedine Zidane. Mais pour compléter sa nouvelle armada, il y a un joueur qui fait pour une fois l’unanimité entre l’entraineur français et son président, il s’agit de Kylian Mbappé. OK Diario l’affirme, le Real Madrid rêve de faire jouer la MHB, pour Mbappé, Hazard et Benzema, et s’offrir à nouveau un trio qui fait trembler les défenses espagnoles, et portera la Maison Blanche au sommet en Europe.

Néanmoins, le chemin est encore long comme le rappelle le média hispanique, pour qui le PSG est en position de force avec un joueur sous contrat jusqu’en juin 2022. Et si les dirigeants qataris se sont montrés ferme dans le dossier Neymar alors que le Brésilien voulait partir, ce sera encore plus difficile de leur faire entendre raison pour Mbappé. La somme de 300 ME serait considérée comme la base des négociations pour un éventuel transfert, ce qui exploserait bien évidemment le record du marché des transferts. De quoi faire peur à tous les acheteurs éventuels, et c’est exactement ce que veut faire le PSG.