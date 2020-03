PSG : Mbappé ou Neymar, Haaland a son modèle à Paris

Dans : PSG.

Mercredi soir face au Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain devra neutraliser le phénoménal Erling Haaland pour espérer une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions.

Auteur d’un doublé lors du match aller, le prodige norvégien représente sans aucun doute la menace n°1 du Borussia Dortmund pour la défense du Paris Saint-Germain. Aux yeux de nombreux observateurs, l’ancien attaquant du Red Bull Salzbourg est déjà l’un des meilleurs joueurs du monde au poste d’avant-centre. Néanmoins, Kylian Mbappé, qui affiche des statistiques impressionnantes en Ligue des Champions et en sélection nationale, a toujours une longueur d’avance. Dans un entretien accordé à France Football, Erling Haaland a d’ailleurs été très élogieux envers l’attaquant du PSG, un modèle pour lui.

« C'est un joueur fantastique. C'est la première fois que je jouais contre lui lors du match aller. Il a tellement de talent, et même plus encore. C'est un joueur extraordinaire. Tout ce qu'il a fait à son âge et quand vous regardez son palmarès, c'est complètement dingue. C'est un très grand joueur » a indiqué Erling Haaland, aussi ambitieux que Kylian Mbappé. « J'essaye de travailler aussi dur que possible pour devenir le meilleur footballeur qu'il soit. Donc, je travaille beaucoup, le plus dur possible. Aussi dur que ce que mon corps est capable de subir. Je veux être le meilleur buteur de la Bundesliga. Mais je ne suis pas quelqu'un qui pense tout le temps aux records. Ce n'est pas mon truc. Je pense à mon équipe et à l'aider du mieux que je peux. Rien d'autre ». Une ambition qui n’est pas sans rappeler celle d’un certain… Kylian Mbappé.