Les joueurs du PSG pressés de quitter Clermont samedi

Par Adrien Barbet

Samedi 30 septembre, le PSG se déplace à Clermont pour le compte de la septième journée de la Ligue 1. Mais c'est bien un autre événement sportif qui intéresse Kylian Mbappé et ses coéquipiers dans la foulée.

Touché en première période lors du classique contre l'OM, Kylian Mbappé a été contraint de céder sa place à Gonçalo Ramos, auteur d'un doublé contre Marseille. Alors que Paris affronte Newcastle le mercredi 4 octobre, il est possible que le Français soit ménagé pour ce match contre le club auvergnat qui est actuellement dernier du championnat. Une rencontre disputée le jour du combat de Cédric Doumbé. La star du PFL va combattre face à Jordan Zebo au Zénith de Paris pour un combat très attendu par les fans de MMA, le même jour que Clermont-PSG. En conférence de presse, l'ancien champion du Glory a annoncé la présence de Kylian Mbappé mais également d'autres joueurs parisiens, qui vont devoir rapidement quitter le Stade Gabriel-Montpied pour espérer arriver à l'heure pour l'échéance.

Kylian Mbappé, inculte du MMA mais spectateur assuré

J’avoue j’ai un peu de peine pour lui Meskine …. 😞

Mais tu vas graille ton KO quand même 🦾⚡️#jordanTesMort pic.twitter.com/PpiQqrfBxo — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) September 28, 2023

« Beaucoup de stars vont venir me voir samedi. Il y aura Kylian Mbappé, le meilleur footballeur français. Francis Ngannou sera là aussi, tout comme Djibril Cissé, DJ Snake, Gims, Black M et d’autres grands noms. Je n’ai pas parlé à Kylian Mbappé récemment mais il m’a dit qu’il viendrait avec quelques amis, la moitié de l’équipe du PSG sera là. Ils vont venir me supporter, ils adorent mon trashtalking et mes vidéos sur les réseaux sociaux. Ils sont impatients pour le combat » a déclaré le combattant de 31 ans qui avait déjà évoqué une discussion avec Kylian Mbappé en mai dernier. « J’ai parlé avec lui sur FaceTime, il m’a appelé. Il m’a dit, écoute, je n’y connais que dalle au MMA et à l’UFC, mais je me lèverai à 5 heures du mat pour toi. Nous avons un ami en commun, c’est lui qui nous a mis en contact » a précisé le franco-camerounais dans le podcast The MMA Hour. Le match Clermont-PSG commence à 17 heures tandis que le combat de MMA démarre à 23 heures. Mbappé et les Parisiens vont devoir être rapides pour assister au combat.