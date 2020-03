PSG : Neymar et Mbappé atomisés, le plan (pas secret) de Dortmund

Dans : PSG.

En ballottage favorable grâce au succès obtenu à l’aller (2-1), le Borussia Dortmund espère confirmer lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Avec, si possible, de mauvaises performances des stars du Paris Saint-Germain.

De l’aller au retour, le plan de jeu du Borussia Dortmund ne devrait pas changer. Le pensionnaire de Bundesliga tentera de neutraliser la circulation de balle du Paris Saint-Germain et de sanctionner la moindre erreur avec une projection rapide vers l’avant. La stratégie avait bien fonctionné au Signal Iduna Park étant donné que les Parisiens étaient passés à côté de leur match. Mais à domicile, les hommes de Thomas Tuchel, face à leur public si le contexte le permet, montreront sûrement un meilleur visage.

C’est effectivement la crainte du latéral droit Achraf Hakimi, qui prie pour que Neymar et Kylian Mbappé ne soient pas dans un grand soir mercredi. « On doit réaliser la même chose là-bas car ce sera plus dur qu'à la maison, a prévenu le joueur prêté par le Real Madrid, dans un entretien accordé à Téléfoot. On doit défendre de la même façon et dès qu'on aura une occasion, il faudra concrétiser tout de suite. C'est la clé pour se qualifier au prochain tour. Neymar et Mbappé ? Ce sont des joueurs qui aiment ce genre de matchs, ils sont préparés pour ça. Mais on va faire le maximum pour qu'ils ne fassent pas un grand match. » La menace est clairement identifiée.