PSG : Mbappé ou Haaland, Madrid lance la pièce

Dans : PSG.

Dans les jours à venir, le Real Madrid va prolonger le contrat de Karim Benzema et l’objectif de Florentino Pérez est de recruter une star afin de l’associer au buteur tricolore.

Sans surprise, le nom de Kylian Mbappé revient en boucle. Florentino Pérez rêve de recruter l’attaquant du PSG depuis de longues années, mais il ne sera pas simple de faire céder le Qatar. Malgré la situation contractuelle de l’ancien Monégasque, en fin de contrat avec Paris en juin 2022, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar n’ont aucunement l’intention de vendre Kylian Mbappé. A en croire le journaliste Carlos Caprio, le Real Madrid envisage de plus en plus sérieusement de se rabattre sur Erling Haaland. L’important pour le club de la Casa Blanca est de parvenir à recruter une des deux stars, peu importe laquelle, entre Mbappé et Haaland. Les deux joueurs n’ont pourtant pas grand-chose à voir au niveau de leurs caractéristiques techniques.

« L’objectif du Real Madrid est clair, c’est de recruter Mbappé ou Haaland. Le Real Madrid va tout faire pour recruter l’un des deux joueurs. Si le club parvient à faire venir Mbappé ou Haaland, alors le Real Madrid aura de grands objectifs la saison prochaine avec Carlo Ancelotti. En revanche, si aucun attaquant ne signe au Real, les objectifs seront plus minimalistes : le titre en Liga et le rêve de disputer une demi-finale de Ligue des Champions comme la saison dernière » a expliqué le journaliste de Marca, pour qui le Real Madrid a pour objectif ultime de recruter Erling Haaland ou Kylian Mbappé afin de renforcer sa ligne d’attaque la saison prochaine. Il faut dire que l’année dernière, Karim Benzema était bien seul à briller et à empiler les buts au Real Madrid, où Vinicius et Asensio sont trop irréguliers tandis qu’Eden Hazard est abonné à l’infirmerie.