PSG : Le grand coup de bluff de Mbappé ?

Dans : PSG.

Le dossier Kylian Mbappé est le plus brûlant du côté du Paris Saint-Germain, car l'avenir de l'international tricolore peut faire basculer la totalité du mercato.

Après avoir rapidement tourné la page de l’Euro, Kylian Mbappé peut désormais prendre des vacances avant de faire son retour au Camp des Loges. Mais c’est une évidence, l’attaquant des Bleus et du Paris Saint-Germain doit avoir à l’esprit qu’il est désormais dans l’obligation de prendre une décision radicale pour la suite de sa carrière. Ces dernières semaines, différentes sources ont indiqué que pour l’instant l’ancien Monégasque refusait de prolonger son contrat avec le PSG, et qu’il restera donc engagé jusqu’en 2022 mais pas plus. Malgré la prolongation de Neymar, les signatures de Wijnaldum, Hakimi, Ramos bientôt Donnarumma, et une offre salariale XXL, Kylian Mbappé n’a envoyé aucun signal positif à Nasser Al-Khelaifi. Du côté du Real Madrid, on se frotte les mains, car ce choix de Mbappé de refuser de prolonger était une condition mise à une offre de transfert. Cependant, même si le joueur de 22 ans reste droit dans ses bottes, certains pensent que le Paris Saint-Germain est loin d’avoir abdiqué dans ce dossier.

Journaliste pour AS, Jorge Picon estime que l’optimisme madrilène doit être relativisé concernant le dossier Kylian Mbappé. Car du côté de Doha, on est également persuadé que le joueur n’est pas aussi déterminé que cela à partir du PSG, et qu’un accord sera trouvé. « Les dirigeants de l'équipe française continuent de faire savoir qu'ils sont convaincus que l'attaquant finira par se renouveler son contrat cet été, prolongeant son lien avec le PSG jusqu'au moins après la Coupe du monde au Qatar qui débute en novembre 2022 », précise le journaliste espagnol, qui n'indique cependant pas pourquoi le Paris Saint-Germain est toujours aussi confiant dans ce dossier. Le mutisme du camp Mbappé inquiète le Real Madrid, le club de Florentino Perez ayant toujours espéré que la star tricolore sorte du silence pour dire qu'il voulait signer chez les Merengue, et tant qu'il ne le fera pas, le patron du Real tremblera.