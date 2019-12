PSG : Mbappé-Neymar, ce n'est pas la meilleure doublette au Paris SG

Dans : PSG.

Thomas Tuchel l'a suffisamment fait comprendre, le duo composé de Neymar et Kylian Mbappé ne peut pas encore donner sa pleine mesure, puisqu’il n’avait jamais débuté un match ensemble cette saison avant celui de cette semaine contre Nantes.



Des arguments légitimes et qui permettent donc au PSG de croire en l’avenir de ce duo composé des deux joueurs les plus chers du monde. Mais si les Parisiens sont en si bonne posture en championnat et en Ligue des Champions, c’est parce qu’un autre duo cartonne tout cette saison. Il s’agit de celui qui associe Kylian Mbappé à Angel Di Maria. Grâce à sa talonnade géniale contre les Canaris, le champion du monde a non seulement fait le spectacle, mais il a aussi profité d’une offrande, certes légèrement en retrait, de son compère argentin.

Une habitude puisque les chiffres parlent de manière éloquente. Sur les neuf buts inscrits par Mbappé depuis son retour de blessure cet automne, six l’ont été avec une passe décisive. Et à chaque fois, l’auteur de la passe décisive se nomme Angel Di Maria. Une véritable addiction qui permet à l’ancien du Real Madrid d’être le serviteur officiel du meilleur buteur du PSG cette saison. Reste à savoir si les deux hommes vont aussi facilement se trouver maintenant que Neymar est de retour, et sachant que Mauro Icardi fait pour le moment les frais de cette nouvelle organisation.