PSG : Mbappé n'ira nulle part, son plan est démasqué

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG doit gérer depuis quelques heures une nouvelle affaire Kylian Mbappé. Son clan mettrait la pression sur le club de la capitale, menaçant même d'un départ prochain.

La crise n'est jamais bien loin au PSG et Christophe Galtier en fait déjà l'amère expérience. Le coach francilien doit gérer les egos de ses troupes depuis son arrivée dans la capitale. Et certains joueurs lui en font voir de toutes les couleurs. C'est le cas de Kylian Mbappé. Non-content de devoir occuper le poste de numéro 9 en tant que pivot (selon lui), le champion du monde apparait de plus en plus frustré, malgré de bonnes stats (12 buts) cette saison. Ces dernières heures, juste avant la rencontre de Ligue des champions face à Benfica, ce sont des rumeurs de départ imminent qui sont sorties dans la presse. Pour certains, Mbappé se sent trahi et ne compte plus s'éterniser au PSG malgré sa récente prolongation de contrat. Selon Nicolas Tourriol, Mbappé veut avant tout mettre un coup de pression avant le prochain mercato hivernal.

Mbappé veut du renfort cet hiver !

Luis Campos : « Kylian Mbappé n’a jamais parlé de partir en janvier » — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 11, 2022

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet, misant sur une stratégie bien claire de Kylian Mbappé. « Antero Henrique a été bien impliqué dans la prolongation. S'il est revenu dans le jeu, c'est qu'il a dû avoir un vrai rôle dans le fait que Kylian Mbappé reste. Je ne pense pas qu'il y ait de vraie scission entre ces personnages. Je pense que c'est entre Antero Henrique et Campos... Ils sont deux pour un poste. Cela fait beaucoup de monde pour gérer les affaires sportives d'un club. C'est peut-être un coup de pression pour avoir un nouvel attaquant qui arrive et qui pourrait permettre à Mbappé de jouer dans d'autres dispositions. Honnêtement, son départ cet hiver si jamais tout ce qui se dit est avéré, je n'y crois pas une seconde. Citez-moi un joueur qui est parti du PSG de son plein gré depuis l'arrivée de QSI, aucun ! Quel affront ce serait pour la direction. Un coup de pression pour un autre attaquant ? Pourquoi pas », a notamment indiqué Nicolas Tourriol, convaincu que Kylian Mbappé n'ira nulle part cet hiver ou même l'été prochain.