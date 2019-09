PSG : Mbappé monte le fan club d'Icardi à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Forfait contre Lyon dimanche soir, Mauro Icardi était tout de même présent au Groupama Stadium au côté de Kylian Mbappé, également out. Les deux hommes n’ont pas encore joué ensemble, mais cela ne devrait tarder et forcément, l’association de l’ancien capitaine de l’Inter Milan et du prodige de l’Equipe de France sera scrutée. Sur le papier, les deux hommes semblent complémentaires. En dehors du terrain, c’est en tout cas déjà le grand amour comme l’a confirmé Kylian Mbappé lui-même au micro de Sky Italia.

« Je le sens très bien au PSG. Les gens le jugent sur ce qu'il fait en dehors du terrain sans tenter de réellement connaître la personne. Pour moi, c'est un garçon très intéressant, mais aussi très timide. Mauro est arrivé sur la pointe des pieds dans le vestiaire et il donne tout pour le maillot. C'est à nous de faire en sorte qu'il soit au mieux car, si c'est le cas, il va marquer de nombreux buts pour nous » a indiqué Kylian Mbappé, impatient d’évoluer au côté de Mauro Icardi dans la capitale française. Reste maintenant à voir comment Thomas Tuchel, qui va prochainement enregistrer le retour d’Edinson Cavani, va faire jouer ensemble tout ce beau monde.