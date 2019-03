PSG : Mbappé met la pression, il attend des décisions fortes

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain n’a pas recruté Kylian Mbappé et Neymar à l’été 2017 pour rester sur le quai dès les 1/8e de finale de la Ligue des Champions.

Et pourtant, le traumatisme est toujours là à chaque fois qu’un match couperet se présente, rendant presque obsolètes les performances sur le plan national. Cela va inévitablement devenir un problème à gérer pour les dirigeants parisiens, qui affichent clairement leurs intentions de ne perdre aucune de leurs deux méga-stars cet été. Le champion du monde n’est clairement pas sur le départ, affirme Le Parisien, mais cela ne l’empêchera pas de suivre de près les actions du PSG pour améliorer encore l’équipe. L’ambition de Kylian Mbappé est d’être sur le toit du monde, de battre tous les records et s’il a sa part de responsabilités dans l’élimination face à Manchester United, cela ne l’empêchera pas de mettre un coup de pression s’il sent que les choses ne tournent pas à sa guise.

« Est-ce que l’affront de Manchester peut l’inciter à revoir ses plans, surtout s’il sent Neymar prompt à quitter le navire ? La réflexion n’est pas à l’ordre du jour. Mais les décisions des prochaines semaines seront observées à la loupe. Notamment pour être certain que Paris met toutes les chances de son côté afin de permettre au gamin de Bondy d’accéder rapidement aux sommets. Mbappé est un garçon pressé. Et deux ans après son arrivée à Paris, il y a déjà urgence pour rattraper le retard », explique ainsi Le Parisien. Autant dire que l’attaquant parisien surveillera de près le mercato de son équipe, et notamment le recrutement de joueurs majeurs pour enfin passer ce cap européen qui lui résiste.