PSG : Mbappé, Messi, Neymar, Nasser Al-Khelaïfi les surveille !

Par Guillaume Conte

Le PSG marche sur l'eau en ce début de saison et était considéré comme l'un des favoris à la Ligue des Champions, ce jeudi lors du tirage. Mais Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir qu'il s'attendait à voir ses stars que sont Neymar, Mbappé et Messi tout donner sur chaque match, et ne pas retomber dans leurs travers.

Nasser Al-Khelaïfi est d’absolument toutes les campagnes de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Et il n’a pas du manquer beaucoup de tirages au sort, lui qui affiche à chaque fois son énorme confiance au moment de débuter la compétition à chaque fin du mois d’août. Le rendez-vous de ce jeudi, avec la phase de poule qui a été tirée au sort à Istanbul, n’échappe donc pas à la règle. Le président du PSG a affiché son désir d’en découdre avec ce qui se fait de mieux en Europe, et il faudra donc passer une poule où figure notamment la Juventus, un club qui fait partie des piliers de la SuperLigue et dont le président Andrea Agnelli a été viré de l’association européenne des clubs.

Pas de quoi perturber le dirigeant qatari, qui a répondu sobrement à la question sur l’importance et la symbolique de cette confrontation. « Nous sommes dans la même compétition. La Juve est un grand club. Nous le respectons. Mais il ne fait plus partie de l’ECA. Nous jouerons contre elle de manière honnête, avec fair-play. Et nous espérons gagner », a lancé le boss du PSG, bien placé pour savoir qu’il ne sert à rien de fanfaronner sur la forme de son équipe, assez impressionnante, avant même le premier match.

Le PSG n'est plus le même pour Al-Khelaïfi

Mais pour beaucoup, le PSG fait partie des favoris de cette Ligue des Champions, alors que le Real Madrid a réussi un parcours assez surréaliste pour s’imposer la saison dernière. Une preuve que rien n’est joué même si Nasser Al-Khelaïfi y croit clairement à fond. Présent à Istanbul, il a été interrogé sur les chances de son équipe, et surtout la fameuse révolution opérée cet été. « Nous sommes vraiment heureux d’être présent dans cette compétition, car c’est la meilleure. Nous sentons que quelque chose a changé dans le club, ce n’est que le début. Nous voulons gagner chaque match », a souligné le président parisien, à l’agence de presse espagnole EFE.

Messi, Neymar et Mbappé doivent mouiller le maillot

Le @PSG_inside sera opposé à la Juventus, au SL Benfica, et au Maccabi Haïfa FC dans le groupe H de la @ChampionsLeague. 🏆🔴🔵#UCLdraw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 25, 2022

Un message loin d’être anodin et qui correspond au visage montré par le PSG depuis le début de la saison, avec la farouche volonté d’écraser tout le monde, de jouer chaque minute à fond et d’attaquer comme de défendre ensemble. Le plus difficile sera de maintenir cet état d’esprit tout au long de la saison, mais Nasser Al-Khelaïfi a glissé quelques mots qui laissent entendre qu’un relâchement ne sera pas permis. Alors que tout le monde loue les efforts défensifs effectués par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé pour apporter leur pierre au collectif, le dirigeant qatari ne veut pas revoir des stars qui marchent lors des matchs. « Je ne veux pas voir des joueurs qui se laissent divertir trop facilement, je veux des joueurs qui mouillent le maillot », a bien fait comprendre le président du Paris SG, qui dévoile qu’il sera attentif au comportement des joueurs parisiens, sur et en dehors du terrain. Pour le moment, tout se passe bien au PSG, et Nasser Al-Khelaïfi, souvent considéré comme le président trop proche des stars et qui leur pardonne tout, compte bien montrer qu’il a lui aussi fait sa révolution cet été.