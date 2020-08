PSG : Mbappé l'avoue, sa relation avec Neymar était abusée

Dans : PSG.

Eté 2017, le PSG a choqué la planète football en recrutant Kylian Mbappé et Neymar pour plus de 400 ME.

Trois ans plus tard, le club de la capitale rejoint enfin la finale de la Ligue des Champions. Le plus difficile reste à faire face à une formation du Bayern Munich qui ressemble à une mécanique parfaite. Mais déjà, le changement d’état d’esprit au sein du Paris SG a marqué les esprits. Un vestiaire plus solidaire, plus complice, et pas forcément uniquement tourné vers ses deux superstars : Mbappé et Neymar. Même le Français l’a reconnu, sa relation quasiment exclusive sur le terrain avec le Brésilien était parfois abusée au début de leur collaboration. Les deux joueurs restent des partenaires privilégiés, mais c’est tous ensemble que le PSG a franchi les obstacles, et il faut continuer sur cette lancée demande Mbappé.

« On a réussi à créer un groupe où chacun connaît son importance. Chacun apporte sa pierre à l’édifice. Cela dépasse le terrain. On a beaucoup plus d’activités ensemble en dehors. Peut-être que pour certains, c’est trop. C’est comme ça que l’on gagne. C’est plus facile de courir pour le copain quand on l’apprécie. C’est valable dans le football et dans n’importe quel travail. Quand vous aimez bien les gens autour de vous, c’est plus facile de faire les sacrifices. Est-ce que cela va nous faire gagner dimanche, je ne sais pas mais cela va sûrement y contribuer. On s’est aussi améliorés dans notre rapport aux autres. Neymar et moi on est moins centrés sur tous les deux. On a su créer un contexte où l’on se soucie de tous les autres. On a compris que c’est avec les autres que l’on peut gagner, pas à deux », a souligné dans les colonnes du Parisien un Kylian Mbappé persuadé que ce changement, provoqué notamment par l’arrivée de cadres de vestiaires très posés comme Navas et Herrera, est l’une des clés de la place en finale du PSG cette saison.