PSG : Mbappé et Neymar ne veulent pas descendre du bus... trop tôt

Une semaine après l’Atalanta Bergame, c’est de nouveau l’heure de vérité pour le PSG en Ligue des Champions, face à un adversaire en théorie à sa portée.

Même si l’infirmerie se remplit dangereusement, le champion de France a le statut de favori pour cette confrontation face à une équipe inattendue à ce niveau. Il faut dire que ses atouts offensifs que sont Neymar et Mbappé seront sur le terrain. De quoi faire la différence. Surtout quand les deux joueurs affichent une telle complicité. En seulement 30 minutes face à Bergame, le Français a ainsi reçu plus de passes de la part du Brésilien que Sarabia ou Icardi pendant toute la rencontre. Une entente parfaite pour le plus grand bonheur du PSG, comme le souligne avec enthousiasme Thomas Tuchel.

« Mais oui ! Oui, oui. La relation entre Neymar et Kylian est le point fort de notre équipe. C'est clair, clair, clair. Ce sont des joueurs offensifs qui font toujours la différence. C'est un bon mélange entre "Ney", un dribbleur, un joueur de un contre un, un gars qui peut offrir des passes décisives comme personne, et Kylian, qui a la vitesse, le timing, la finition. C'est un mélange exceptionnel. C'est notre point fort et ce n'est pas un problème de l’admettre », a reconnu l’entraineur du Paris SG, qui est aussi aux premières loges pour assister à la petite guerre d’égo inévitable pour des joueurs de ce niveau. Comme le raconte L’Equipe, Neymar et Mbappé aiment se faire remarquer, et à chaque descente de bus, sortie de vestiaire ou entrée sur le terrain, ils aiment surtout être le dernier à apparaitre, histoire de susciter l’attente et l’excitation. Depuis leur arrivée à Lisbonne, le Français et le Brésilien jouent ainsi à ce petit jeu qui peut faire sourire, mais qui sera d’autant plus anecdotique si leur connexion fonctionne toujours aussi bien ce mardi face à Leipzig.