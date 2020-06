PSG : Mbappé, l'agent du siècle, Paris va frapper !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain n'a pas encore bougé en dehors de l'option d'achat levée pour Icardi, le marché des transferts n'étant pas ouvert partout en Europe. Le PSG regroupe ses forces pour un joueur.

Prenez Kylian Mbappé, qui est un de ses fervents supporters, ajoutez Pini Zahavi, l’agent qui a fait signer Neymar au PSG et est très proche du propriétaire de Tottenham, et enfin prenez Romain Fernandez, le fils de Luis Fernandez, qui est son agent, et voilà comment Leonardo et Nasser Al-Khelaifi pourraient permettre à Tanguy Ndombele de signer lors du prochain mercato. Pour Le Parisien, les pièces du puzzle sont susceptibles de rapidement se mettre en place après les révélations sur le clash récent entre le milieu de terrain des Spurs et José Mourinho. Même si le Special One a démenti avoir eu une réunion très houleuse avec l’ancien lyonnais, la situation de Tanguy Ndombele est intenable au sein du club londonien. Et c’est dans ce cadre que le nom du Paris Saint-Germain sort de manière intensive.

Le quotidien francilien précise que Kylian Mbappé et Tanguy Ndombele échangent très souvent en privé, et que le champion du monde tricolore serait comblé en voyant le milieu de terrain arriver lors du mercato. De même, Pini Zahavi a déjà permis au PSG et à Tottenham de faire du business, on pense forcément à Lucas et Serge Aurier, partis de Paris pour rejoindre White Hart Lane. Et l’homme du transfert du siècle avec Neymar est prêt à apporter son aide dans l’opération, même si Romain Fernandez, agent de Tanguy Ndombele sera décisif dans le cas d’un deal entre Paris et les Spurs. « Face à la volonté du joueur de partir et à cause de finances compliquées, les Spurs vont devoir vendre. Entre gens qui s'apprécient - Lewis, Levy, Zahavi, Nasser Al-Khelaïfi -, l'opération pourrait se négocier à un tarif abordable pour le PSG », explique Dominique Sévérac, lequel est clairement convaincu que la venue de Ndombele peut renforcer le club de la capitale cet été.