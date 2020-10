PSG : Mbappé joue encore à Paris, il faudrait dire merci Emery

Dans : PSG.

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery n’a pas vraiment laissé un souvenir impérissable.

Il symbolise le PSG incapable de franchir les quarts de finale en Ligue des Champions, malgré les arrivées de Neymar et Mbappé. Et depuis qu’il est parti, l’ancien coach du FC Valence, du FC Séville et d’Arsenal, n’arrange pas son cas avec toujours quelques confidences acerbes sur le vestiaire parisien. C’est encore le cas sur Radio Marca, où Unai Emery évoque sans détour l’obsession de l’attaquant français pour le Real Madrid, ce qui laisse clairement entendre que le champion du monde n’a aucune envie de considérer une offre autre que celle de la Maison Blanche pour l’été prochain.

« Quand j’étais à Paris, Mbappé envisageait sérieusement d’aller au Real Madrid car c’est un club qu’il aime énormément. Il avait énormément envie de jouer au Real Madrid, qu’il considère comme un des plus grands clubs du monde. Je ne voulais pas qu’il s’en aille, j’ai eu une discussion avec lui et son père pour le convaincre qu’il devait rester. Partir de Paris n’est pas facile », a expliqué le technicien espagnol, pour qui Mbappé veut depuis longtemps quitter le PSG pour le Real. Voilà qui explique en tout cas sans trop de difficultés pourquoi Nasser Al-Khelaïfi n’arrive pas à avoir la moindre réponse positive à ses demandes de prolongation de contrat, puisque le dirigeant qatari aurait déjà fait quatre offres copieuses à Mbappé sans succès. Autant dire que le départ de l’ancien monégasque ne fait guère de doute dans les coursives du Parc des Princes.