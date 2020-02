PSG : Mbappé doit quitter Paris, Emery va énerver le Qatar

Dans : PSG.

Auteur de 22 buts toutes compétitions confondues cette saison, Kylian Mbappé affiche un très bon niveau avec le Paris Saint-Germain. Ce qui fera assurément de lui le joueur le plus courtisé du prochain mercato…

Dans le viseur du Real Madrid, l’international français va devoir prendre une décision forte au sujet de son avenir dans les prochains mois. Et pour cause, le Paris Saint-Germain souhaite lui faire signer une prolongation de contrat, alors que son bail actuel expirera en 2022. Kylian Mbappé, qui aspire à devenir le meilleur joueur du monde, serait toutefois bien inspiré de quitter le PSG afin d’accomplir cet objectif. C’est tout du moins l’avis très tranché exprimé par une vieille connaissance du club, à savoir Unai Emery, dans des propos accordés à l’agence EFE.

« Quand j’étais au PSG, je défendais logiquement le fait d’avoir les meilleurs joueurs. Mbappé est Français et il doit défendre la France et le PSG. Là-bas, il a l’opportunité de gagner la Ligue des Champions et je pense que Mbappé est au bon endroit. Mais maintenant, je regarde le football d’une manière générale et étant en Espagne, j’aimerais bien voir Mbappé en Liga. Il peut être le meilleur joueur du monde et je pense qu’il peut le faire. S’il venait dans une équipe espagnole de premier plan, il pourrait y arriver » a indiqué l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, pour qui il serait très exictant de voir Kylian Mbappé dans le championnat espagnol. Ce ne sont pas les dirigeants du Real Madrid, prêts à payer plus de 300 ME pour obtenir la signature de l’avant-centre du PSG, qui vont dire le contraire.