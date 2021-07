PSG : Mbappé imprévisible, Cristiano Ronaldo toujours ciblé !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé est toujours la cible du Real Madrid au mercato.

A en croire les informations divulguées ce mardi par la presse espagnole, la vente de Raphaël Varane à Manchester United pour 50 ME est susceptible de permettre au Real Madrid de réaliser une folie dans le dossier Kylian Mbappé. Une offre supérieure à 150 ME de la part des Merengue est évoquée pour s’octroyer les services de l’attaquant du Paris Saint-Germain, que le Qatar ne souhaite toutefois pas vendre. Reste que le contrat de Mbappé prend fin dans un an, et une telle opportunité de le vendre à prix d’or ne se produira pas deux fois. C’est ainsi que selon les informations du Corriere dello Sport, le PSG se prépare à toutes les éventualités, y compris à celle d’un départ de Mbappé. Et si l’ancien Monégasque venait à faire ses valises, un certain Cristiano Ronaldo pourrait débarquer en France.

De retour à l’entraînement de la Juventus Turin lundi après ses vacances post-Euro, CR7 est toujours ciblé par le Paris Saint-Germain. Les contacts sont réguliers entre Jorge Mendes, l’agent historique de Cristiano Ronado, et Leonardo. Le club parisien sait qu’il y a moyen de négocier avec la Juventus Turin un transfert de la star portugaise, en fin contrat avec la Vieille Dame en juin 2022. Successeur d’Andrea Pirlo sur le banc turinois, Massimiliano Allegri ne s’opposera pas à un transfert de Cristiano Ronaldo, lui dont le plan est de faire de Paulo Dybala la pierre angulaire de son projet à la Juventus Turin. Reste maintenant à voir quelle somme la Juventus Turin réclamera pour le départ de Cristiano Ronaldo. Selon le quotidien italien, un potentiel échange avec Mauro Icardi est envisageable, même si le PSG devra logiquement remettre au pot. Quoi qu’il en soit, Paris dispose d’un plan B de très grand luxe en cas de départ de Kylian Mbappé au mercato…