PSG : Mbappé au Real Madrid pour 180 ME, la bombe de Marca

Dans : PSG.

La vente de Raphaël Varane à Manchester United permet au Real Madrid de revenir dans le dossier Kylian Mbappé.

Le Real Madrid est en train de perdre la charnière centrale qui a porté la Maison Blanche pendant la dernière décennie, mais sa préoccupation reste la signature d’un grand avant-centre. Florentino Pérez n’a pas pu promettre la signature d’une star devant, lui qui en avait fait sa marque de fabrique par le passé. Mais les finances ne permettent pas forcément de folie, alors que la rénovation de Santiago Bernabeu est très onéreuse, et que la crise sanitaire est passée par là également. Mais le départ de Raphaël Varane pour Manchester United, et les 50 ME qui vont rentrer dans les caisses, peuvent provoquer un coup de théâtre pour le mois d’août. C’est ce qu’envisage clairement Marca ce mardi, alors que la signature du défenseur français en Angleterre est attendue dans les prochains jours, et que tout est ficelé dans ce dossier.

Entre l’économie des salaires de ses deux défenseurs centraux et la vente de l’ancien lensois, c’est quasiment 80 ME qui vont être récupérés par la Maison Blanche. Sans compter le fait que le Real a sagement économisé ces dernières années au mercato. Et le journal espagnol annonce ainsi que le Real Madrid se met désormais dans une position d’attente, si jamais la situation s’envenimait entre Kylian Mbappé et le PSG au sujet de cette fameuse prolongation de contrat. L’idée de recruter l’attaquant français libre dans un an est toujours prioritaire, mais si une porte s’ouvre, alors le Real pourra se donner les moyens d’attaquer, ce qui n’était pas le cas avant le départ de Varane. Marca annonce qu’un transfert pourrait se faire autour de 180 ME, soit le même prix que celui qu’avait déboursé le PSG pour le faire venir de Monaco en 2017. De quoi relancer les rumeurs les plus folles, surtout qu’aucune discussion ou négociation n’est en cours entre Mbappé et le Paris SG à l’heure actuelle, même si l’international français vient tout juste de faire son retour de vacances.