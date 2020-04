PSG : Mbappé impliqué dans l'avenir d'Icardi ?

Dans : PSG.

Confronté au départ d’Edinson Cavani, libre à la fin de la saison, le PSG a décidé de lever l’option d’achat de Mauro Icardi.

Pour que le transfert de l’international argentin au Paris Saint-Germain soit officiel, il faudra toutefois que Leonardo et Wanda Nara se mettent d’accord. Et pour l’heure, ce n’est pas le cas puisque Mauro Icardi réfléchit encore à la meilleure destination pour la suite de sa carrière. Ces derniers jours, ses envies de retour en Italie ont été massivement relayées par la presse transalpine. Et cela est tout-à-fait compréhensible selon Bertrand Latour, lequel a indiqué sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe que Mauro Icardi pourrait être tenté de rejoindre un club dans lequel la concurrence est moins importante qu’au Paris Saint-Germain.

Car malgré le départ d’Edinson Cavani, l’ancien capitaine de l’Inter Milan pourrait être en concurrence avec Kylian Mbappé la saison prochaine, selon le système de jeu utilisé. « C’est une évidence pour Paris de lever l’option d’achat de Mauro Icardi (ndlr : à 70 ME). L’effort doit être fait pour obtenir Icardi de manière définitive. Cela me parait moins évident du côté du joueur. Du point de vue du Paris Saint-Germain, c’est évident mais lui, s’il a la possibilité d’aller dans une autre équipe européenne où il y a peut-être moins de concurrence sur le plan offensif, peut-être qu’il privilégiera celle-ci. C’est l’incertitude pour le PSG. A la Juve, s’il a la possibilité d’être titulaire, l’équation est tout de suite plus difficile à résoudre » a indiqué le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste qu’en cas de transfert à la Juventus Turin, la concurrence serait également très grande avec Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo ou encore Gonzalo Higuain. Le feuilleton Mauro Icardi ne fait que commencer et visiblement, il n’a pas fini d’alimenter l’actualité du Paris Saint-Germain…