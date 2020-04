PSG : Icardi à Paris ou pas, c’est Wanda qui décidera

Dans : PSG.

Contre toute attente, Mauro Icardi pourrait continuer sa carrière au Paris Saint-Germain selon la presse italienne.

Ce mardi, c’est le Corriere dello Sport qui indiquait à la surprise générale que le PSG a pris la décision de lever l’option d’achat à 70 ME de Mauro Icardi. Une information surprenante puisque ces dernières semaines, la tendance était clairement à un retour en Italie pour l’ancien capitaine de l’Inter Milan. Mais il semble que l’on se dirige bel et bien vers un transfert définitif au PSG pour Mauro Icardi, comme le confirme RMC. La radio indique qu’en interne, Leonardo considère son n°9 comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste et qu’au vu de son jeune âge (26 ans), ce serait sans doute une erreur de ne pas le conserver.

Mais pour que le transfert définitif de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain soit officiel, il faudra toutefois trouver un terrain d’entente avec sa femme et agent Wanda Nara, rapporte le média. D’ailleurs, la célèbre conseillère du joueur s’est entretenu ces derniers jours au téléphone avec Leonardo afin d’avoir des éclaircissements sur le futur de Mauro Icardi et sur la place de l’Argentin au sein du projet du Paris Saint-Germain. Très diplomate mais surtout sincère, le directeur sportif brésilien a rassuré Wanda Nara. Il faut dire que l’ancien dirigeant de l’AC Milan est un grand fan de Mauro Icardi… au contraire de Thomas Tuchel. Prioritaire dans le dossier Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain négocie maintenant avec Wanda Nara afin de conclure un accord contractuel qui permettra d’ores et déjà au champion de France d’enregistrer sa première recrue de l’été. Il s’agirait assurément d’un très gros coup puisque la radio confirme les informations venues d’Italie, à savoir que Mauro Icardi n’est pas insensible à l’intérêt de la Juventus Turin…