PSG : Mbappé et Neymar, Platini change sa version

Dans : PSG.

Il y a un mois et demi, Michel Platini tenait des propos polémiques à l’égard de Kylian Mbappé, indiquant notamment que l’international français avait tout intérêt à développer d’autres qualités que sa vitesse supersonique.

Dans un entretien accordé au Figaro, l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France a de nouveau été interrogé au sujet de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Et cette fois, Michel Platini n’a eu que des bons mots à l’égard de l’ancien Monégasque, indiquant néanmoins qu’il serait, comme tous les attaquants, tributaire de l’efficacité et du génie des passeurs de son équipe et en premier lieu de Neymar.

« Que doit-il encore travailler pour devenir un Platini ou un Zidane ? Pas sa vitesse, ça, il l'a. Il n'a rien à travailler, il est adroit devant le but, c'est un tueur, il a toutes les qualités pour être un bon attaquant. Il va marquer l'histoire du foot, cela ne tient qu'à lui. Mais, comme tout attaquant, il dépendra des numéros 10. Mbappé est dix fois plus fort avec Neymar. S’il doit quitter le PSG ? Il n'y a pas de plus grand club que le PSG aujourd'hui. Historiquement, c'est vrai qu'il y a des Real Madrid, des Juventus. Mais les moyens du PSG sont les mêmes que ces grands clubs. Donc Mbappé peut très bien faire toute sa carrière au PSG, qui a mis le football français dans une autre dimension » a commenté Michel Platini. On dirait bien que le recadrage de Leonardo à l’égard de Michel Platini a fait son petit effet…