PSG : Mbappé et Neymar choquent un Parisien

Parfois critiqués, Neymar et Kylian Mbappé sont en revanche des modèles pour les jeunes joueurs du PSG.

Ces derniers mois, Kenny Nagera a eu l’occasion de s’entraîner avec les stars du Paris Saint-Germain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’avant-centre parisien de 19 ans a été marqué par ses séances d’entraînement aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé. Dans les colonnes du magazine Onze-Mondial, le jeune Titi du PSG a chanté les louanges de l’attaquant brésilien et du champion du monde français, lesquels sont tout simplement impressionnants selon lui. En plus d’être forts, Neymar et Kylian Mbappé sont de très bons conseillers pour les plus jeunes joueurs du PSG selon Kenny Nagera, comblé d’être épaulé par de tels champions à seulement 19 ans.

Nagera impressionné par Neymar et Mbappé

« Ils sont spéciaux ! Ce sont de très grands joueurs. Je ne sais pas comment les décrire, il faut voir et vivre le truc pour comprendre. Je m’inspire énormément d’eux, il n’y a que ça à faire. Je les regarde et franchement, ils réalisent des trucs de fou. C’est impressionnant. Ils ont des qualités hors du commun » explique Kenny Nagera avant de poursuivre en livrant une anecdote croustillante comme on les aime. « On a déjà fait un petit jeu, j’étais en pointe, Neymar à gauche et Mbappé à droite. Franchement, c’était beau à vivre. Je faisais des appels, je recevais des beaux ballons. Parfois, je ne faisais même pas l’appel et ils me mettaient le ballon » Et le jeune Parisien de conclure. « Du coup, ils me reprenaient et me disaient ce que j’aurais dû faire ». Neymar et Kylian Mbappé apprécieront les gentils mots de Kenny Nagera à leur égard. En attendant pourquoi pas de voir évoluer le trio Mbappé-Neymar-Nagera en Ligue 1 un jour. L'attaquant formé au PSG doit en rêver chaque nuit.