PSG : Mbappé et l'argent du Qatar, il rétablit la vérité

Par Corentin Facy

Contre toute attente, Kylian Mbappé a fait le choix de prolonger son contrat au PSG l’été dernier malgré l’intérêt du Real Madrid.

Le choix de Kylian Mbappé a étonné tout le monde dans la mesure où, un an plus tôt, l’attaquant du Paris Saint-Germain avait émis le souhait de rejoindre le Real Madrid. Pour le plus grand plaisir de Nasser Al-Khelaïfi et des supporters parisiens, Kylian Mbappé a brutalement changé d’avis. Une décision motivée par l’argent aux yeux de nombreux observateurs, qui estiment que si Kylian Mbappé est finalement resté, c’est parce que le Qatar a mis le paquet comme jamais pour le blinder et le convaincre de ne pas aller voir ailleurs. Dans une large interview au New York Times, l’attaquant du PSG et de l’Equipe de France a tordu le cou à cette version. Pour l’ancien Monégasque, ce n’est pas l’argent qui a motivé son choix pour la simple et bonne raison que peu importe son club, son salaire aurait été énormissime.

Mbappé le jure, il n'est pas resté au PSG pour l'argent

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Partout où j’irais, je vais obtenir beaucoup d’argent. Je suis ce type de joueur » explique Kylian Mbappé, qui détaille très clairement aux journalistes du New York Times que l’argent ne l’a pas guidé dans son choix de rester au PSG. Si l’argent n’est pas le moteur de Kylian Mbappé, les arguments des uns et des autres sont décisifs pour l’aider à faire son choix. Il confirme au cours de l’interview que ses parents sont ses seuls conseillers. Mais l’intervention en marge de sa prolongation de contrat d’un certain Emmanuel Macron a été décisive. « Je n'avais jamais imaginé que j'allais parler avec le président de mon avenir dans ma carrière, donc c'est quelque chose de fou. Il m'a dit : 'Je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu partes maintenant. Tu es tellement important pour le pays. Quand le président te dit ça, ça compte » estime Kylian Mbappé, flatté par les mots d’Emmanuel Macron, dont l’influence a été bien plus importante que l’argent du Qatar selon lui.

Le Ballon d'Or, son prochain objectif

🎙 À la veille de #PSGJUV au Parc des Princes, @KMbappe a évoqué la première journée de phase de poules de @ChampionsLeague. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2022

En conclusion de l’interview, Kylian Mbappé a par ailleurs évoqué l’un de ses grands objectifs pour les saisons à venir : le Ballon d’Or. En 2022, il sera difficile pour l’attaquant du Paris Saint-Germain de rafler la mise. Et pour cause, le grand favori n’est autre que Karim Benzema, son partenaire en Equipe de France. Mais pour Kylian Mbappé, le graal n’est plus très loin. L’attaquant du PSG estime en effet qu’il est proche de remporter la récompense individuelle ultime. « Je pense que je suis sur le point de le gagner » estime Mbappé au sujet du Ballon d’Or avant de conclure. « J’ai toujours dit que je rêve de tout. Je n’ai pas de limites ». Un message martelé par Kylian Mbappé tout au long de l’interview. L’attaquant parisien rêve d’être le successeur de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, celui qui raflera tout. Au PSG ou ailleurs, il semble plus déterminé que jamais à l’idée de marquer l’histoire.