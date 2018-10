PSG : Mbappé est unique et indispensable aux Bleus selon Pierre Ménès !

Dans : PSG, Equipe de France.

Joueur indispensable des Bleus durant le Mondial en Russie, Kylian Mbappé est de plus en plus indispensable en Equipe de France. Il n’y a qu’à voir la différence entre les Bleus sans lui et avec lui face à l’Islande pour s’en rendre compte. Faut-il aller jusqu’à parler de Mbappé-dépendance ? Interrogé par Yahoo Sport, le journaliste Pierre Ménès estime que Didier Deschamps ne peut plus se passer du buteur parisien. Mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle…

« Est-ce que l’Argentine n’est pas dépendante de Messi ? Est-ce que le Portugal n’est pas dépendant de Cristiano Ronaldo ? Il faut savoir ce que l’on veut. Soit on se dit qu’on a une super star du football, et dans ce cas-là oui forcément, on est dépendants de lui. Soit on se dit que c’est encore un jeune et dans ce cas-là non, on n’est pas dépendants de lui. Moi je pense que sans lui, la France n’aurait pas passé les huitièmes de finale du Mondial. Il est deux fois champions de France, champion du monde… C’est déjà un très grand joueur. La France n’aurait pas pu jouer comme ça sans Mbappé, car c’est le seul joueur qui apportait de la profondeur. Beaucoup de Français ont été très bons durant le Mondial. Mais Mbappé de par son style et ses courses, apportait quelque chose d’unique dans cette équipe » a confié le journaliste de Canal Plus, qui n’hésite pas à comparer Mbappé avec Messi ou Cristiano Ronaldo. Espérons pour les Bleus qu’il fasse la même carrière que les deux monstres précédemment cités.