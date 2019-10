PSG : Mbappé est trop fort, il interdit au Real de venir le prendre

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Très en verve au Paris Saint-Germain depuis son arrivée, Juan Bernat en profite pour revenir dans les petits papiers de la sélection espagnole.

Une récompense pour ce latéral gauche travailleur mais aussi porté vers l’avant, qui ne rechigne pas à la tache et se montre, dans la lignée de son prédécesseur Maxwell, à chaque fois très régulier sur l’ensemble de la saison. Et comme chaque année, l’ancien du Bayern Munich a envie de voir son club frapper fort en Ligue des Champions. Une chose rendue possible par la présence de Neymar et de Kylian Mbappé. Interrogé par Marca, Bernat s’est attardé sur le prodige français, dont il a loué les qualités, tout en rappelant au Real Madrid qu’il n’était pas question de le piquer au PSG.

« Une fois lancé, il est imparable. S’il démarre, tu es perdu. Quand il a de l’espace, c’est compliqué de le freiner. Avec la puissance qu’il a, c’est même presque impossible. Ou tu anticipes ou il n’y a rien à faire. C’est un gamin de 21 ans très compétiteur, c’est ce qui va faire de lui un très grand. C’est normal que le Real Madrid et d’autres le veuillent, mais il est à nous et j’espère qu’il restera toujours avec nous. Il est déjà dans un grand club », a prévenu un Juan Bernat qui parle déjà comme un taulier du club.