PSG : Mbappé en couple ? Il préfère regarder Franklin

Pour la première fois de sa jeune carrière, Kylian Mbappé a connu un vrai souci physique au sein du Paris Saint-Germain.

Éloigné des terrains pendant cinq semaines à cause d’une blessure à la cuisse gauche, le champion du monde a effectué son retour contre Bordeaux le 28 septembre dernier (1-0). Également rentré en jeu à Galatasaray en Ligue des Champions quelques jours plus tard (1-0), l’attaquant de 20 ans n’a plus rejoué depuis. Préservé par le PSG, le champion du monde a déclaré forfait pour ce rassemblement d'octobre avec les Bleus. Alors, certains suiveurs du PSG en viennent à se demander si des changements dans la vie de Mbappé n’ont pas influencé sur son état de forme actuel.

Ces dernières semaines, la presse people a notamment alimenté la rumeur selon laquelle Mbappé serait en couple avec Cindy Bruna. Récemment présent à l’anniversaire de la top modèle française de 25 ans, avec Neymar et Verratti, l'international français n’aurait cependant pas la tête tournée vers ses relations amoureuses. C’est en tout cas ce que raconte bien évidemment avec humour Malik Bentalha. « La blessure de Mbappé ? Sa blessure, c’est vrai. Il n’y a pas un truc plus grave. La fiancée de Mbappé ? Vous voulez me mettre dans la me***. Non, mais Kylian est encore un enfant ! Il regarde encore ‘Franklin la Tortue’ ! Il n’est pas encore dans des copines. Il n’est pas du tout là dedans (rires). Il est au goûter Kylian. C’est un bosseur », a confié, sur RMC, le comédien français, qui tient donc à dédramatiser la vie personnelle de Mbappé.