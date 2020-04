PSG : Mbappé écrase Neymar, il n’y a plus photo !

Dans : PSG.

En s’offrant les services de Neymar et de Kylian Mbappé en 2017, le PSG a recruté deux très grands joueurs. Mais pas seulement…

Et pour cause, le Brésilien et le Français sont deux personnalités qui dépassent largement le simple monde du football. Grâce à leur popularité, Neymar et Kylian Mbappé sont deux icônes pour le PSG d’un point de vue marketing. Les propos d’une légende comme LeBron James confirmaient cela à la fin du mois de mars. « Mon joueur de football préféré ? J’en ai plusieurs, quelques grands joueurs de foot. Tout d’abord, tous les joueurs de Liverpool. Tout en haut, l’ensemble des joueurs des Reds. Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, ces gars sont des légendes ».

Mais alors qu’il y a encore quelques mois, Neymar était encore devant Kylian Mbappé à l’échelle mondiale, la donne s’est inversée au cours des dernières semaines. Un dernier sondage réalisé par le site international Give Me Sport le prouve. Le média, qui compte plus de 25 millions de followers sur son compte Facebook, a réalisé un sondage d’envergure afin d’établir la popularité de l’international français et du n°10 du Paris Saint-Germain. Et le résultat est sans appel puisque Kylian Mbappé a récolté 68 % des suffrages contre précisément 32 % pour Neymar.

Un nouvel élément qui prouve la popularité de Kylian Mbappé, lequel est petit à petit en train de dépasser la star du FC Barcelone auprès des fans de football sur la planète entière. Une véritable surprise quand on connaît la communauté de followers de Neymar à l’international. Tous ces indices pourraient être précieux pour le Paris Saint-Germain dans l’optique des prochains mercatos, Nasser Al-Khelaïfi n’ayant aucunement l’intention de vendre Kylian Mbappé tandis qu’un départ de Neymar est envisageable.