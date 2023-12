PSG ‍: Luis Enrique fait des cauchemars, deux titulaires menacés

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique va devoir trancher dans le vif certains choix épineux en 2024 au sujet de titulaires indiscutables qui ne collent toutefois pas avec le style de jeu que veut imposer l’entraîneur espagnol dans la capitale.

Milan Skriniar et Gianluigi Donnarumma sont visés, eux qui ont été des titulaires importants du Paris Saint-Germain durant la première saison. Malgré un temps de jeu conséquent et un statut de cadre au sein du vestiaire, le défenseur slovaque et le gardien de but italien ne sont pas à l’abris de très mauvaises surprises en 2024. Au micro de la Chaîne L’Equipe, le journaliste Dominique Sévérac a évoqué les choix de Luis Enrique pour les semaines et les mois à venir. Et pour le spécialiste du PSG, il n’est pas impossible que Milan Skriniar et Gianluigi Donnarumma fassent les frais des choix de Luis Enrique très vite. Les menaces se nomment Lucas Beraldo et Arnau Tenas, bien plus compatibles avec la philosophie de jeu de l’ancien sélectionneur de l’Espagne selon le journaliste du Parisien.

« Il y a un problème de gestion de la profondeur au PSG car Skriniar est lent comme un train de pommes. C’est problématique. Luis Enrique voudrait jouer avec Arnau Tenas car c’est un gardien qui fait gagner 15 mètres à l’équipe et il aimerait jouer avec un défenseur qui sache manier le ballon et courir vite si jamais il y a une perte de balle. Ce n’est pas avec Skriniar et Donnarumma que tu peux jouer comme ça. Skriniar a un problème de mobilité, heureusement le PSG n’a pas fait l’erreur de le payer, ils ont réussi à l’avoir libre, c’est déjà ça au vu de toutes les erreurs commises par le Paris SG les saisons précédentes » a analysé Dominique Sévérac, pour qui il ne serait donc pas étonnant que ces deux joueurs importants du Paris Saint-Germain soient rapidement relégués sur le banc des remplaçants. Des choix qui, s’ils venaient à se confirmer, feraient énormément parler au PSG et qui causeraient sans doute quelques problèmes de gestion au sein du vestiaire au vu des statuts de Gianluigi Donnarumma et de Milan Skriniar.