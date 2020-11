PSG : Mbappé doit quitter Neymar, c'est un ordre !

Dans : PSG.

Même s'il n'a finalement pas marqué son 100e but sous le maillot du PSG face à l’AS Monaco vendredi soir, la VAR ayant frappé, , Kylian Mbappé continue d'affoler les compteurs.

En 2017, le champion du monde était arrivé dans le club de la capitale par la grande porte dans le cadre d’un transfert de 180 millions d'euros. En l’espace de trois saisons et demi, l’international français a pleinement répondu aux attentes placées en lui avec 99 buts en 133 matchs toutes compétitions confondues. Malgré tout, certains suiveurs du football français pensent que Mbappé n’a pas vraiment progressé depuis son arrivée à Paris. Une théorie démontée par Jérôme Rothen.

« Est-ce que Mbappé a progressé ? Oui, c’est évident. Un attaquant, tu regardes surtout les statistiques. Et quand tu regardes ses buts et ses passes décisives depuis son arrivée au PSG, il a un ratio incroyable. Ok, en Ligue 1, c’est peut-être trop facile pour lui. Mais il fait quand même tourner le compteur. En Ligue des Champions, on peut lui reprocher de ne pas faire de différences. Au Final 8, il n’était pas à 100 %. Que ce soit en équipe de France ou au PSG, lorsqu'il met les pieds sur le terrain, c'est quelque chose d'hallucinant. On s'habitue à sa qualité, mais il reste exceptionnel ! Les premiers appuis, la vitesse d'exécution, la faculté d’éliminer… Il fait partie des meilleurs joueurs au monde, et il continue sa progression. À terme, on le voit tous comme un numéro neuf. S’il arrive à changer sa façon d’appeler le ballon, il sera énorme. Pour qu’il continue à progresser, il doit aussi avoir une équipe plus sereine et juste, et moins focalisée sur Neymar… Tout ça lui permettra de passer un nouveau cap », a lancé le consultant de RMC, qui sait que Mbappé a toutes les qualités requises pour prendre la suite de Messi et de Cristiano Ronaldo dans la course au Ballon d’Or.