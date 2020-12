PSG : Mbappé doit arrêter de faire du Neymar, il n'a pas le niveau

Dans : PSG.

Malgré son statut de top player au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, Kylian Mbappé ne passe pourtant pas à côté des critiques. C’est le lot des grands joueurs.

Avec son statut de champion du monde, le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du foot est attendu à son meilleur niveau lors de chacune de ses sorties. S’il réalise une saison plus ou moins pleine, avec 13 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues, l’international français n’évite pourtant pas les remontrances de certains suiveurs du club de la capitale. Et ce n’est pas Jérôme Rothen qui dira le contraire, lui qui n’aime pas vraiment le mauvais comportement de Mbappé sur les pelouses de L1…

« Il y a une inquiétude sur sa façon de faire lors de certains matchs et sur son état d’esprit. Tout est scruté. On parle de Kylian Mbappé, si ça avait été un joueur lambda, je pense que ça peut passer inaperçu. On est exigeants, on l’attend sur plein de choses. Il est jeune donc il peut progresser. Dans la façon dont il est utilisé, on ne sent pas trop de progression. On disait que la marge de progression était encore importante, mais il a du mal à passer le cap. Contre Istanbul Basaksehir, je l’ai senti bien meilleur, il fonctionnait vraiment comme un attaquant de pointe. Il allait souvent dans la profondeur, ce qu’on lui reproche par moment lorsqu’il veut jouer qu’avec le ballon. Contre Lorient, Neymar n’était pas là, donc Mbappé s’est dit qu’il allait faire comme lui. Sachant que je suis persuadé que dans ce style de joueur, Neymar est bien au-dessus de Kylian Mbappé. Contre Lorient, on sent que l’état d’esprit n’est pas bon. Déjà, il s’en prend à l’arbitre, aux adversaires et à ses coéquipiers. Alors je peux comprendre que parfois ce soit énervant de voir une équipe qui est à la ramasse, pendant une période, à domicile contre à Lorient et que ce soit perturbant quand tu es censé être le meilleur joueur. Mais quand même, il y a un état d’esprit à avoir, tu sais que tout est scruté. L’attitude de Mbappé montre un joueur qui a moins confiance en lui qu’à une certaine époque. Il se rend compte que dès que le niveau s’élève en club, il a plus de difficultés à trouver la parade, à marquer des buts et à être décisif », a lancé le consultant de RMC, qui espère que Mbappé va changer sa façon de faire. Il n’aura pas d’autre choix s’il veut enfin devenir le meilleur joueur du monde devant Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar.