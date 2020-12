PSG : Pire que Neymar, Mbappé saoule le vestiaire

Dans : PSG.

Le Paris SG a repris sans forcer le chemin de la victoire ce mercredi, avec un succès 2-0 face à Lorient dans un match totalement dominé par les Parisiens, même si ce sont pendant un moment les Bretons qui se sont montrés les plus dangereux.

Il faut dire que le dispositif tactique de Thomas Tuchel n’a pas vraiment convaincu les observateurs, et a surtout permis de démontrer que sans Neymar, l’animation offensive était particulièrement triste au PSG. Kylian Mbappé s’est bien essayé en venant chercher le ballon plus bas, mais le rendu n’a pas été du tout similaire à celui de son compère brésilien. Pire, l’attitude de l’attaquant français, méconnaissable quand Neymar n’est pas sur le terrain, a surpris dans le mauvais sens.

« Avec lui, en ce moment, le problème est ailleurs : son incapacité à jouer simple. Comme si, à chacune de ses prises de balle, il voulait prouver son talent, et ce, encore plus quand Neymar n'est pas là. Face à des blocs très regroupés, il descend très bas pour fuir la densité et tente des raids solitaires », écrit ainsi Hugo Delem, le journaliste de L’Equipe, pour qui c’est le comportement général de Mbappé qui a fini par saouler ses coéquipiers au sein du PSG. « Ses facéties balle au pied, son désintérêt à la perte du ballon et une forme de suffisance n'ont pas été du goût de ses partenaires en fin de match », a souligné le quotidien sportif, pour qui l’absence de Neymar ne réussit pas à Mbappé, dans son jeu comme dans son attitude.