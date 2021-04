PSG : Mbappé dément vouloir quitter le Paris SG

Dans : PSG.

Une véritable bombe est venue d’Espagne ce jeudi soir, avec l’annonce par la chaine Cuatro que Kylian Mbappé avait annoncé ses intentions pour l’avenir aux dirigeants du PSG.

Le champion du monde français aurait ainsi fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne comptait pas prolonger son contrat, et qu’il allait falloir le vendre cet été, au Real Madrid donc. Un scénario repris également par la radio spécialisée Cadena Ser, pour qui Mbappé était même prêt à aller au bout de son contrat avec le Paris SG pour être certain de partir, quitte à le faire pour zéro euro un an plus tard. Une version forcément déroutante pour les fans parisiens, alors que le joueur préfère se concentrer sur sa saison, et que les dirigeants de l’équipe francilienne assurent que les négociations sont encore en cours, et laissent même entendre qu’elles vont dans le bon sens. Sans trop en dire étant donné le contexte assez tendu, le clan Mbappé a tout de même réagi à cette information venue d’Espagne.

RMC Sport a ainsi pu contacter l’entourage de l’attaquant du PSG, qui lui a certifié qu’aucune décision n’avait été prise, qu’aucune annonce n’avait été faite, et que son désir supposé de signer coûte que coûte au Real Madrid ne se fondait sur rien. Un démenti nécessaire pour calmer le brouhaha provoqué par cette information venue d’Espagne, et qui aurait pu semer le trouble au sein du club parisien sans cette intervention des proches de Kylian Mbappé. Pour le moment, la situation reste donc à l’identique, avec un PSG qui souhaite voir son attaquant vedette prolonger, sans pour le moment avoir de réponse franche, dans un sens comme dans l’autre. Officiellement, les négociations sont toujours en cours entre les deux camps, et il y a tout de même peu de chances de connaitre une issue, favorable ou non, avant la fin de la saison. Le Real Madrid et la presse espagnole peuvent prendre cela comme une bonne nouvelle, pour le moment, aucun indice concret ne permet de connaitre l’avenir de Kylian Mbappé.