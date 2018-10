PSG : Mbappé déjà en retard de 20 minutes avant PSG-Naples !

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Thomas Tuchel avait l'air très touché en confirmant dimanche soir après OM-PSG que la présence de Kylian Mbappé et Adrien Rabiot sur le banc de touche était une sanction prise après un retard des deux joueurs avant la causerie. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est que le champion du monde du Paris Saint-Germain était un récidiviste, et il ne faut pas remonter très loin pour retrouver la trace d'un retard de Kylian Mbappé. RTL révèle ainsi ce lundi soir qu'avant la rencontre de Ligue des champions face à Naples, l'attaquant s'était déjà pointé avec un retard conséquent au rendez-vous fixé par le coach allemand du PSG.

« Avant la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et Naples, le natif de Bondy se présente avec près de 20 minutes de retard au rassemblement des joueurs. Thomas Tuchel fulmine avant un match si important. Il ne va pas sanctionner le joueur le soir même mais lui fait craindre dans un premier temps qu'il peut le faire en demandant à d'autres joueurs de se préparer à pouvoir débuter. Le champion du monde était donc sous surveillance et quand, dimanche à 17h15, à Marseille, le successeur d'Unai Emery débute sa causerie d'avant-match à l’hôtel où résident les Parisiens, deux garçons sont encore dans leur chambre, Adrien Rabiot et Kylian Mbappé, donc. Sieste prolongée ou réveil défectueux, ils arrivent avec quelques minutes de retard. Tuchel veut marquer le coup. Il sanctionne sans distinction les deux joueurs », a expliqué Philippe Sanfourche, ce qui justifie encore plus la décision de Thomas Tuchel à l'encontre de Kylian Mbappé. Espérons pour ce dernier, mais également pour le Paris Saint-Germain, que cette fois la leçon sera retenue.