PSG : Mbappé revient à la raison, ça sent bon la prolongation !

Dans : PSG.

A l’instar de son compère Neymar, l’attaquant parisien Kylian Mbappé sera en fin de contrat en juin 2022 avec le PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, la priorité de l’Emir du Qatar est de boucler les prolongations de ses deux stars planétaires. Les discussions sont plutôt bien engagées en ce qui concerne Neymar, enclin à signer un nouveau contrat en faveur du Paris Saint-Germain. Ces dernières semaines, la donne n’était pas similaire pour Kylian Mbappé. Tenté par un départ à l’étranger et notamment pour le Real Madrid, l’international tricolore commence doucement à changer d’avis, à en croire les indiscrétions glanées par RMC. La radio dévoile notamment que deux réunions entre le clan Mbappé et la direction du PSG ont fait avancer le dossier de la prolongation du Français au cours des dix derniers jours.

Une source proche de la direction du Paris Saint-Germain se montre plutôt confiante quant à la prolongation de l’ancien Monégasque dans la capitale tricolore. « Le contexte actuel et la crise du Covid qui touche tous les grands clubs a peut-être refroidi Kylian et lui a rappelé qu’il était dans des conditions quasi parfaites au PSG. Aujourd’hui, personne ne sait ce qui se passera dans quelques mois pour plusieurs raisons. Est-ce que Kylian veut gagner du temps dans les discussions pour pouvoir partir de Paris ou est-ce qu’il s’est rendu compte qu’être à Paris était très bon pour lui ? » glisse ce proche du dossier, pour qui il est évident que les conséquences financières de la crise du Covid-19 sont favorables au PSG en ce qui concerne Kylian Mbappé. Il convient toutefois de rester prudent pour Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, dans la mesure où le Real Madrid fait toujours du Français sa priorité. Mais les zones d’ombre sont nombreuses autour du club merengue. Qui sera le coach du Real l’été prochain, quels seront les moyens du champion d’Espagne ? Tant de questions sans réponse pour l’instant. Des incertitudes qui jouent en faveur de Paris, qui souhaite prolonger Neymar et Mbappé avant le coup d’envoi du mercato estival de 2021.