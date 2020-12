PSG : Mbappé bloqué à zéro, Deschamps le félicite

Dans : PSG.

Muet depuis neuf matchs en Ligue des Champions, Kylian Mbappé n’a pas mis un terme à cette série face à Manchester United.

Loin d’être dans une forme olympique ces dernières semaines, l’attaquant du Paris Saint-Germain traverse une crise de but en Ligue des Champions qui influe automatiquement sur sa confiance. Du haut de ses 21 ans, le buteur de l’Equipe de France a rarement été confronté à ce genre de situation depuis le début de sa carrière. C’est donc en toute logique que Didier Deschamps a volé son secours. Dans des propos rapportés par RMC, le sélectionneur des Bleus a défendu Kylian Mbappé, rappelant notamment que malgré son absence de but, l’ancien Monégasque est toujours décisif pour le PSG, comme sur le premier but inscrit par Neymar à Old Trafford mercredi soir.

« Kylian est toujours un joueur qui fait des différences. Évidemment il a besoin de marquer, ça fait un petit moment qu'il n'a pas marqué (en Ligue des champions, ndlr). Cela arrive, tous les attaquants de haut niveau peuvent connaître une période où ils ont un peu moins de réussite et d'efficacité. Je ne suis pas à me poser des questions ou à avoir des inquiétudes par rapport à Kylian. Il a envie d'arrêter cette série évidemment mais cela ne l'empêche pas de faire des choses décisives pour son club » a indiqué Didier Deschamps, loin de s’inquiéter mais qui espère sans doute que Kylian Mbappé mettre fin à sa terrible série de matchs sans marquer en Ligue des Champions à l’occasion de la réception d’Istanbul Basaksehir la semaine prochaine au Parc des Princes. En attendant, c’est un rude déplacement sur la pelouse de Montpellier qui attend le PSG, samedi soir en Ligue 1.