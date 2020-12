PSG : 0 but pour Mbappé, Kylian ne mérite pas d'être lynché

Dans : PSG.

Kylian Mbappé n'a pas marqué lors de la victoire du PSG à Old Trafford, et l'attaquant français compte toujours zéro but en 2020 en Ligue des champions.

Aussi doué soit-il, Kylian Mbappé n’échappe pas aux critiques, et le mutisme offensif du champion du monde en C1 cette année provoque bien des débats. Considéré comme un candidat potentiel au Ballon d’Or, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne trouve plus le chemin des filets et cela fait tâche. Pour Sébastien Tarrago, s’il est clair que Kylian Mbappé file un mauvais coton en matière d’efficacité, il ne faut tout de même pas s’acharner sur l’attaquant tricolore du PSG. Le journaliste de L’Equipe n’est toutefois pas totalement emballé par le comportement de Mbappé depuis plusieurs mois.

Et Sébastien Tarrago de donner sa version du cas Kylian Mbappé. « Bien sûr que Kylian Mbappé n’a pas fait un très très grand match, et il a tendance à m’agacer ces derniers temps par son attitude. J’en ai marre de ces histoires de stats, de compter ses buts à l’entraînement, à un moment je souhaite voir des joueurs qui aiment le football plus que les statistiques. Cela étant dit, contre Manchester United, il est impliqué sur deux buts du PSG, qu’on le veuille ou non. Sur le dernier but, bien évidemment ce que fait Rafinha est magnifique, mais la petite passe de Mbappé dans l’espace c’est quand même très joli. Sur le premier but, même si son tir est contré, il est impliqué dans l’action. Il ne faut donc pas tout voir en noir », a confié, sur la chaîne sportive, le journaliste, qui espère surtout que Kylian Mbappé écoutera un peu les critiques sur son jeu et réussira à changer rapidement.