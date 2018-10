PSG : Mbappé Ballon d’Or ? Pourquoi sa cote monte en flèche

Dans : PSG, Foot Europeen.

Le scrutin s’annonce pour une fois serré pour décerner le Ballon d’Or 2018. Luka Modric en est le grand favori en raison de sa fin de saison 2017-18 de premier choix, avec la victoire en Ligue des Champions et la place de finaliste et de meilleur joueur du Mondial 2018. Mais ce titre individuel se joue sur une année entière, et depuis son retour de Russie, le Croate peine à retrouver son niveau. Pendant ce temps, Kylian Mbappé enchaine les prestations spectaculaires et son quadruplé face à Lyon a beaucoup fait parler. De quoi créer la surprise à la fin de l’année ? C’est possible selon Alain Giresse, ancien membre du comité d’électeur du Ballon d’Or.

« Ce genre de performance, c’est comme un homme politique qui trouve la bonne orientation en fin de campagne. Cela peut interpeller. Tout le monde va en entendre parler et savoir qu’il a marqué quatre fois contre l’équipe qui a battu Manchester City. Quand je votais, j’attendais toujours le dernier moment, en me rappelant qu’on élisait le joueur de l’année, et pas celui de la saison », a souligné dans Le Parisien l’ancien international français, deuxième du Ballon d’Or en 1982. L’attaquant français du PSG a encore quelques jours pour épater la galerie, et griller Luka Modric ou encore Raphaël Varane et Antoine Griezmann pour la récompense qui lui est généralement promise, mais plutôt pour les années à venir.