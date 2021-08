PSG : Mbappé, Neymar et Messi, le frère de l'Emir du Qatar balance !

Dans : PSG.

Tandis que le Paris Saint-Germain finalise la signature de Lionel Messi, le dossier Kylian Mbappé est presque passé au second plan. Mais du côté de Doha, on s'invite dans le buzz puisque le frère de l'Emir du Qatar a balancé une info brûlante.

Il y a une semaine à peine, la presse espagnole se focalisait sur la situation au PSG, et annonçait un possible bras de fer entre Kylian Mbappé et ses dirigeants, l’attaquant français étant supposé vouloir d’urgence rejoindre Karim Benzema au Real Madrid. Mbappé faisant fantasmer les Merengue, tandis que Lionel Messi s’apprêtait lui à rentrer de ses vacances à Ibiza, où il avait croisé plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, avant de signer son nouveau contrat avec le FC Barcelone. Le scénario était prêt, mais tout cela allait subitement voler en éclats lorsque jeudi vers 19 heures, le Barça annonçait que le sextuple Ballon d’Or ne serait plus jamais un joueur des Blaugrana.

Messi explique la photo :

"Di Maria et Paredes, on s'est rencontrés à Ibiza. Neymar m'a appelé, Verratti était là aussi. Ils faisaient la blague pour me proposer de venir au PSG. Après, avec le contexte, ça a pris de l'importance mais c'était juste un truc entre amis en vacances" pic.twitter.com/98eN78cOnm — Jean Pierre Etienne (@jpehaiti) August 8, 2021

Lionel Messi au PSG, tout Paris ne parle que de ça depuis 4 jours

A cause d’une gestion financière désastreuse, Joan Laporta confirmait la fin du rêve, et c’est en larmes que Lionel Messi annonçait dimanche son départ de Barcelone. Et c’est désormais au PSG que va s’écrire l’avenir de la Pulga, une nouvelle qui a fait exploser de joie le vestiaire parisien où de l’aveu même d’un proche du club « on ne parle plus que de cela depuis quatre jours ». Au point même de faire passer au second plan le dossier Kylian Mbappé, lequel est toujours une priorité de l’Emir du Qatar.

El tren expreso será uno de los pilares del equipo capitalino esta temporada,



Junto a leyendas y piedras preciosas — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 9, 2021

Mais dans la nuit de dimanche à lundi, c’est de Doha qu’est venue la nouvelle tant attendue par les supporters du Paris Saint-Germain. En effet, Sheikh Khalifa bin Hamad bin Jabor Al Thani, le propre frère de l’Emir du Qatar a fait une annonce qui ne laisse plus aucun doute concernant l’avenir de Kylian Mbappé au moins pour la saison prochaine. « Le « train express » sera l'un des piliers de l'équipe de la capitale cette saison. Avec des légendes et des pierres précieuses (...) Le train express c’est Kylian Mbappé », a lancé, via les réseaux sociaux, le membre de la famille régnante, qui il y a 48 heures avait confirmé que le PSG était d’accord avec le clan Messi. Si désormais du côté du Qatar on se lance dans le jeu du mercato, il est clair que le frère de l’Emir a un sacré temps d’avance.

Êtes-vous excité à l’idée de le voir porter le maillot du PSG ?



Giuly « Vous rigolez ? On avait déjà deux des quatre meilleurs joueurs du monde, maintenant on a le troisième. Vous réalisez que Neymar, Messi et Mbappé vont jouer ensemble en Ligue 1 ? 1/2 pic.twitter.com/oeeC1qZ52h — Media Parisien (@MediaParisien) August 9, 2021

En attendant, Kylian Mbappé devrait donc rester au PSG, même si on ne sait pas si ce dernier finira par prolonger son contrat. Mais s’il souhaitait des garanties sportives avant de le faire, nul doute que la venue de Lionel Messi est un sacré atout, sauf si Mbappé décidé que cette concurrence risque de le faire passer dans l’ombre, comme Neymar l’avait craint en 2017 au point de quitter le Barça pour Paris.