PSG : Mbappé aux Jeux Olympiques, Le Graët lance le match

Avant le report des Jeux Olympiques en raison de la crise sanitaire, la présence de Kylian Mbappé avec l’Equipe de France était régulièrement évoquée.

Sans surprise, le Paris Saint-Germain n’était pas emballé à l’idée que sa star participe aux Jeux Olympiques, quelques jours seulement après la fin de l’Euro qui était également prévu en 2020. Avec le report des deux grandes compétitions à l’été prochain, le débat va de nouveau se poser pour Kylian Mbappé. Et avec un an d’avance, Noël Le Graët a lancé les discussions au détour d’une interview accordée au Parisien. Bien évidemment, le président de la Fédération Française de Football a rappelé à quel point la présence de Kylian Mbappé avec les Bleus serait bénéfique, aussi bien pour le football tricolore que pour l’épanouissement de l’ancien Monégasque.

« S’il reste avec cet état d’esprit... Après, il faut discuter avec le club. Il avait très envie d’y aller cette saison, mais quel sera son état d’esprit et son envie dans un an ? On verra. Se priver de Mbappé, s’il est disponible, serait une erreur » a d’ores et déjà lancé Noël Le Graët, histoire de bien faire comprendre à ses homologues du Paris Saint-Germain qu’il pousserait activement en faveur de la présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Reste à voir quelle sera la réponse du PSG, qui pourrait utiliser une éventuelle présence du joueur aux JO comme un argument massue durant la négociation pour la prolongation de contrat de ce dernier, comme cela avait été brièvement évoqué par le passé. Même si le Paris Saint-Germain espère bien que Kylian Mbappé aura paraphé un nouveau contrat bien avant l’échéance des JO de 2021.