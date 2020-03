PSG : Ni Euro, ni JO pour Kylian Mbappé, ça fait mal

Dans : PSG.

L'incroyable doublé de Kylian Mbappé tombe à l'eau avec le report de l'Euro, mais le déplacement des Jeux Olympiques devrait aussi lui être fatal.

Ce devait être l’une des grandes questions de ces prochains mois. Très occupé par une fin de saison prometteuse au PSG, Kylian Mbappé devait ensuite enchainer avec l’Euro 2020, puisqu’une place au chaud lui est bien évidemment réservée en équipe de France. Ensuite, son rêve était de convaincre le Paris SG de le laisser partir à Tokyo pour y disputer les Jeux Olympiques. Le club de la capitale avait d’ores et déjà envoyé un courrier à la FFF pour lui faire part de son refus de libérer son attaquant, ce qui est dans son bon droit. Mais le football apportant toujours son lot de surprises, Kylian Mbappé avait toujours l’espoir de pouvoir faire infléchir la décision de ses dirigeants, notamment dans les discussions sur son avenir qui vont bien devoir avoir lieu à un moment.

Mais avec l’épidémie de Coronavirus, tout a changé, et le CIO envisage de plus en plus de repousser les Jeux Olympiques de Tokyo de quelques semaines, ou de quelques mois. L’annulation des JO est pour le moment impensable, tant le Japon aurait beaucoup de mal à se remettre d’une telle décision. « Je ne vois pas pourquoi les Jeux ne pourraient pas être reculés de quelques mois », a ainsi confié Pierre-Olivier Beckers, membre important du CIO, dans Le Soir. Un report qui pourrait rapidement faire l’unanimité, surtout si le Japon devait accueillir des athlètes de pays où la pandémie est encore très active. Cette décision mettrait en tout cas définitivement un terme au rêve de Mbappé de disputer les Jeux Olympiques, une éventuelle tenue à l’automne, en pleine saison 2020-2021, rendant l’opération impossible et réglant ainsi définitivement le problème.