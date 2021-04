PSG : Mbappé à Madrid, Pochettino veut se consoler avec Varane

Dans : PSG.

Même si Florentino Pérez a jugé le transfert impossible sans la SuperLigue, le Real Madrid souhaite toujours faire venir Kylian Mbappé cet été.

L’attaquant du PSG est la priorité absolue du président madrilène ainsi que de Zinedine Zidane depuis de longs mois. En fin de contrat avec Paris en juin 2022, Kylian Mbappé est à un tournant de sa carrière et le Real Madrid en a bien conscience. Les Merengue vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour décrocher la signature du natif de Paris cet été. A en croire les informations obtenues par El Chiringuito, le demi-finaliste de la Ligue des Champions pourrait même perdre des plumes dans le dossier Kylian Mbappé, car Mauricio Pochettino aimerait inclure dans la transaction un cadre de Zinedine Zidane. Il s’agit, sans grande surprise, de Raphaël Varane, lui aussi en fin de contrat en juin 2022.

L’entraîneur du PSG estime qu’avec Varane, Kimpembe et Marquinhos, il disposerait de trois des meilleurs défenseurs centraux de la planète. Il juge surtout que les trois hommes sont complémentaires et pourraient évoluer ensemble en cas de basculement dans une défense à cinq. De son côté, Leonardo n’est pas contre l’idée d’inclure un joueur du Real Madrid dans le cadre du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais comme indiqué à de multiples reprises, le directeur sportif brésilien du Paris SG a des vues sur un autre joueur des Merengue. Il s’agit de Vinicius Junior, timide mardi soir en demi-finale de la Ligue des Champions contre Chelsea mais qui avait été absolument déterminant en quart de finale face à Liverpool. Le potentiel de l’attaquant brésilien ne fait aucun doute pour Leonardo, qui rêve de récupérer Vinicius Junior depuis de longs mois. De son côté, il est évident que Zinedine Zidane préférera sacrifier la pépite brésilienne plutôt que Raphaël Varane. Reste à voir ce qu’en penseront Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez, les décideurs finaux dans un dossier d’une telle envergure.