PSG : Mbappé au Real Madrid, le vestiaire est au courant

Kylian Mbappé a demandé conseil à certains de ses coéquipiers en vue de son arrivée au Real Madrid, balance une presse espagnole qui attise le feu au PSG.

Concentré sur sa saison, Kylian Mbappé est irréprochable avec le PSG en ce moment. Incisif et décisif, il ne rechigne pas non plus sur les efforts collectifs, son péché mignon habituellement. Résultat, le Paris SG termine très fort sa saison, et sera encore sur le pont mercredi face à Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais forcément, mercato oblige, c’est sa situation contractuelle qui interpelle alors qu’il sera à un an de pouvoir partir libre dans quelques semaines. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se veulent rassurant, mais chaque jour qui passe sans prolongation est souligné comme une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Le club de la capitale espagnole est considéré comme le principal candidat à sa venue, et la formation où il finira par atterrir un jour. Mais quand ? Très bientôt selon la presse espagnole, qui n’est pas la dernière à mettre de l’huile sur le feu d’un possible transfert.

Pour les médias madrilènes, Kylian Mbappé a accéléré dans la recherche de sa future habitation en Espagne, lui qui avait entamé des prospections il y a quelques semaines. L’attaquant du PSG a trouvé son bonheur dans le quartier très huppé de la Moraleja, où se retrouve déjà une bonne partie de l’effectif de Zinedine Zidane. Et le vestiaire du Paris Saint-Germain est bien au courant de cette tendance forte, puisque Keylor Navas et Angel Di Maria, anciens joueurs du Real, ont été consultés pour connaitre les bons plans pour s’implanter à Madrid. Ce point de chute trouvé au nord de la ville ferait de Kylian Mbappé un voisin de Karim Benzema et Luka Modric notamment, s’enflamme une presse madrilène pour qui les indices collent sur la volonté du champion du monde français de débarquer en Espagne.