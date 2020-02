PSG : Mbappé au Real Madrid, une légende du foot s’en mêle

Dans : PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé est la priorité absolue du Real Madrid au mercato.

Florentino Pérez a bien conscience qu’il sera difficile de recruter l’attaquant du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Mais dans l’esprit du président du Real Madrid, il est possible de convaincre Kylian Mbappé de rejoindre la Casa Blanca en 2021, à condition bien-sûr que l’international français n’ait pas prolongé, d’ici là, avec le Paris Saint-Germain. En attendant, les légendes du Real Madrid s’expriment en faveur de la signature de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Dernièrement, c’est Luis Figo qui a pris position en validant cette piste très onéreuse du Real Madrid. Pour la légende du Real Madrid et du football portugais, interrogée en marge des Laureus Sports Awards à Berlin, il est évident que l’attaquant du PSG constituerait un renfort de luxe pour l’actuel leader de la Liga.

« L'âge ne veut rien dire quand on a toutes ces qualités. L'important est qu'il continue d'être passionné par ce sport, qu'il continue de s'améliorer, de vouloir être meilleur chaque jour. Ce n'est que comme ça qu'il atteindra tout ce qu'il veut obtenir. Mbappé est un joueur jeune, un des meilleurs du monde, un des plus chers aussi. Il est dans une équipe qui n'a pas de problèmes financiers, je ne sais pas s'il sera possible de le transférer. Mais ce serait une grande recrue pour le Real Madrid » a exprimé Luis Figo, à 100 % pour la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Cela tombe bien, son ancien partenaire et actuel coach du Real, Zinedine Zidane, est du même avis. Depuis son retour en Espagne, le coach madrilène a fait de Kylian Mbappé sa priorité dans le secteur offensif. Reste que la direction du Real Madrid refuse d’entrer en conflit avec l’Emir du Qatar, ce qui complique automatiquement le dossier.