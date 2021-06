PSG : Mbappé au Real Madrid, c'est déjà fait ?

Dans : PSG.

Malgré les récentes déclarations de Nasser Al-Khelaïfi, l’espoir renaît en Espagne. Kylian Mbappé et le Real Madrid savent que le temps joue en leur faveur.

Le feuilleton Kylian Mbappé prend une tournure inquiétante pour le PSG. Le club de la capitale redoutait clairement cette situation, alors que l’international français est en fin de contrat dans un an. Les négociations tout au long de la saison n’ont pas abouti. Pire, l’Euro va passer sans que le dossier n’ait avancé. Nasser Al-Khelaïfi a tenté d’éteindre l’incendie en affirmant que Kylian Mbappé ne quitterait « jamais » le PSG. Mais alors que les espoirs n’étaient pas loin d’être enterrés en Espagne, le buteur parisien a montré qu’il avait encore les cartes en main. « Je dois prendre la bonne décision et c'est difficile… et me donner toutes les chances de prendre une bonne décision. Je suis dans un endroit que j'aime, où je me sens bien, mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n'ai toujours pas la réponse », a assuré Kylian Mbappé dans une interview accordée à France Football. Selon diario Madridista, l’ancien joueur de l’AS Monaco fait exactement ce qui était prévu dans un plan négocié avec le Real Madrid qui attend désormais son heure.

Le PSG forcé de vendre après l’Euro ?

Le média espagnol assure que Kylian Mbappé respecte parfaitement la stratégie fixée avec Florentino Pérez. Il repousse toutes les offres du PSG. Surtout, il résiste à la pression subie pour lui faire signer une prolongation de contrat. Le Real Madrid, de son côté, n’est pas du tout pressé. Les Merengue savent que la situation devient de plus en plus avantageuse au fil des jours. Le vice-champion d’Espagne est même particulièrement serein dans le dossier. L’idée est d’attendre la fin de l’Euro. Si Kylian Mbappé n’a toujours pas renouvelé son bail, le PSG sera contraint d’entamer des négociations avec le Real Madrid, afin de ne pas laisser partir libre son joueur un an plus tard. Diario Madridista rappelle que Karim Benzema joue également un rôle important auprès de Kylian Mbappé. Les deux joueurs s’entendent déjà à merveille en Équipe de France.