PSG ‍: Pour Mbappé, Liverpool doit vendre Salah et six joueurs

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré les déclarations de son manager Jürgen Klopp, Liverpool reste annoncé dans la course à la signature de Kylian Mbappé. Les Reds semblent toujours en mesure de chiper l’attaquant français au Paris Saint-Germain et au Real Madrid. Mais l’opération serait onéreuse et nécessiterait d’énormes sacrifices.

Et si le Real Madrid n’était plus le principal courtisan de Kylian Mbappé ? Plus le temps passe, et plus la piste menant à la Maison Blanche est évoquée avec pessimisme. Il faut dire que l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain, qui avait planté les Merengue en mai 2022, ne rassure pas les Espagnols.

Le journal L’Equipe indiquait cette semaine que le Français tient à éviter un nouveau feuilleton interminable. Il n’empêche que l’ancien joueur de l’AS Monaco, comme il l’a confié après le Trophée des Champions remporté face à Toulouse (2-0) mercredi, n’a toujours pas pris sa décision. Cette fois, le Real Madrid ne l’attendra pas indéfiniment. C’est peut-être une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui espère le prolonger, ou pour ses autres prétendants anglais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En effet, Liverpool reste annoncé parmi les clubs susceptibles d’accueillir le capitaine de l’équipe de France libre l’été prochain. Et ce malgré les déclarations de son manager Jürgen Klopp. « On en rigole, racontait le coach des Reds à Sky Germany en août dernier. Je peux dire que je pense que c'est un très bon joueur, mais les conditions financières ne sont pas du tout adaptées au club. Je ne voudrais pas gâcher l'histoire dès maintenant... Mais de ce que je sais, il n'y a rien. Il est possible que quelqu'un au club soit en train de préparer quelque chose et veuille me faire une surprise... Ce n'est pas arrivé pendant mes huit années ici. Ce serait la première fois. »

Liverpool doit sacrifier Salah, mais pas que

Un simple coup de bluff ? Pas tant que ça d’après le Daily Express. Le média britannique explique que Liverpool, pour espérer convaincre Kylian Mbappé, serait contraint de sacrifier sa star Mohamed Salah, dont le salaire dépasse les 400 000 euros par semaine, et peut-être six autres joueurs ! Mais ce n’est pas tout. Le pensionnaire de Premier League devrait aussi demander au Parisien de diminuer ses revenus actuels (56 millions d’euros nets par an). On comprend mieux les plaisanteries de Jürgen Klopp.