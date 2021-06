PSG : Mbappé tient tête à Al-Khelaïfi, le Real Madrid l’applaudit

Dans : PSG.

Suite aux déclarations du président Nasser Al-Khelaïfi, qui assurait que Kylian Mbappé ne quitterait pas le Paris Saint-Germain, le Real Madrid semblait se rendre à l’évidence. Mais la récente sortie de l’attaquant dans les colonnes de France Football a tout relancé.

La mise au point de Nasser Al-Khelaïfi n’est pas passée inaperçue en Espagne. En affirmant que le Paris Saint-Germain ne se séparerait jamais de Kylian Mbappé, ni cet été ni dans les années à venir, le président avait sérieusement refroidi le Real Madrid. La presse madrilène commençait déjà à évoquer une perte d’espoir du vice-champion d’Espagne sur ce dossier. Le Qatarien avait de quoi se réjouir. Sauf que son attaquant n’a pas tardé à contre-attaquer dans les colonnes de France Football.

« Là, je n’ai pas forcément besoin d’aller vite, a répondu Kylian Mbappé pour expliquer son indécision face à l’offre de prolongation du Paris Saint-Germain. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider. Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse. » Autrement dit, c’est bien le joueur sous contrat jusqu’en 2022 qui a les cartes en main, et non son supérieur. Ce que le Real Madrid a bien compris après cette sortie.

La crainte du Real

Car selon le quotidien As, la Maison Blanche a soudainement repris espoir en voyant Kylian Mbappé tenir tête à Nasser Al-Khelaïfi. Le plan initial est donc de nouveau d’actualité. Les Merengue attendront que leur cible annonce ses envies d’ailleurs après l’Euro pour contacter le Paris Saint-Germain en vue d’un transfert. Mais du côté de Madrid, s’il était retenu à Paris, on craint la réaction de Kylian Mbappé s’il devait jouer toute une saison sans contrat pour le couvrir sur les prochaines années. La tentation de s'assurer un gros salaire pourrait être forte sachant que les Qataris veulent absolument que la star tricolore dispute leur Mondial 2022 en tant que Parisien.